Tatva Chintan Pharma Chem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tatva Chintan Pharma Chem veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,31 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 859,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,50 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,38 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.at