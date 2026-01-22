|
22.01.2026 06:31:28
Tatva Chintan Pharma Chem stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Tatva Chintan Pharma Chem veröffentlichte am 21.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,49 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,31 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 859,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 4,50 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,38 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigt sich im Freitagshandel mit einer negativen Tendenz. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.