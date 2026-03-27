Raspberry PI Holdings Aktie
WKN DE: A40FLP / ISIN: GB00BS3DYQ52
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27.03.2026 16:00:00
Taugt ein Arcade-Automat für 350 Euro mit Raspberry Pi und Batocera? | c't 3003
Spielhallen-Feeling für 350 Euro: Der Iconic Arcade kommt mit Raspi 4 und emuliert Tausende Spiele. Klingt zu gut? c't 3003 hat's ausprobiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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