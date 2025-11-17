TAUNS Laboratories,Inc Registered gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TAUNS Laboratories,Inc Registered hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,47 JPY. Im Vorjahresviertel hatte TAUNS Laboratories,Inc Registered 26,82 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 63,11 Prozent auf 2,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,42 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at