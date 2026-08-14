TAUNS Laboratories,Inc Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TAUNS Laboratories,Inc Registered hat am 13.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

TAUNS Laboratories,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 28,92 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,460 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat TAUNS Laboratories,Inc Registered 3,71 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 263,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,02 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 52,28 JPY. Im Vorjahr waren 62,07 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22,86 Prozent auf 14,37 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at