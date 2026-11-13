TAUNS Laboratories,Inc Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

TAUNS Laboratories,Inc Registered hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

TAUNS Laboratories,Inc Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,40 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,47 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,62 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 52,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,37 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at