TAURON Polska Energia SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TAURON Polska Energia SA gab am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,56 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,640 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat TAURON Polska Energia SA im vergangenen Quartal 9,51 Milliarden PLN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte TAURON Polska Energia SA 9,63 Milliarden PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at