TAURON Polska Energia SA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

TAURON Polska Energia SA veröffentlichte am 24.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,33 PLN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,530 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent auf 7,76 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,67 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at