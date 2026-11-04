TAURON Polska Energia SA legte Quartalsergebnis vor

TAURON Polska Energia SA hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,58 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,480 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,30 Prozent auf 8,62 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,82 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at