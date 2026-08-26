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26.08.2026 06:31:28
TAURON Polska Energia SA Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
TAURON Polska Energia SA Un präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 0,91 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TAURON Polska Energia SA Un einen Umsatz von 2,04 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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