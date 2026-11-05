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05.11.2026 06:31:28
TAURON Polska Energia SA Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
TAURON Polska Energia SA Un hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,55 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat TAURON Polska Energia SA Un 2,29 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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