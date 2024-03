Taurus-Abhöraffäre facht deutsch-russische Spannungen an

- von Andreas Rinke

Berlin/Moskau (Reuters) - Die Veröffentlichung eines abgehörten Gesprächs von Bundeswehroffizieren über den möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine verschärft die Spannungen zwischen Deutschland und Russland.

"Die Aufnahme (...) besagt, dass innerhalb der Bundeswehr Pläne für Angriffe auf russisches Territorium inhaltlich und konkret diskutiert werden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag. Ein Sprecher der Bundesregierung sprach dagegen von einer "absurden, infamen russischen Propaganda". Die Führung in Moskau versuche den Westen und Deutschland mit der Veröffentlichung zu spalten. Bundeskanzler Olaf Scholz machte erneut deutlich, dass er keine Möglichkeit zur Lieferung der Marschflugkörper sieht.

In dem am Freitag veröffentlichten Mitschnitt sind deutsche Offiziere zu hören, die eine mögliche Taurus-Lieferung diskutieren. Sie kommen zum dem Schluss, dass es kaum möglich sein wird, kurzfristig zu liefern, ohne dass deutsche Soldaten an der Zielauswahl beteiligt wären. Bei einer langen Ausbildung - die Rede ist von acht Monaten - könnte die Ukraine selbst in der Lage sein, Taurus zu bedienen.

Das Auswärtige Amt dementierte, dass der deutsche Botschafter in Moskau vorgeladen worden sei. Das Gespräch im russischen Außenministerium sei länger geplant gewesen. Kreml-Sprecher Peskow sagte zu Journalisten zum Mitschnitt: "Hier müssen wir herausfinden, ob die Bundeswehr dies auf eigene Initiative tut. Dann ist die Frage: Wie kontrollierbar ist die Bundeswehr und wie sehr hat Scholz die Situation unter Kontrolle? Oder ist es Teil der deutschen Regierungspolitik?" Der russische Ex-Präsident und Vizevorsitzende des nationalen Sicherheitsrates, Dmitri Medwedew, drohte Deutschland erneut.

Scholz bekräftigte seine Haltung: "Es kann nicht sein, dass man ein Waffensystem liefert, das sehr weit reicht und dann nicht darüber nachdenkt, wie die Kontrolle über das Waffensystem stattfinden kann." Er betonte: "Wenn man die Kontrolle haben will und es nur geht, wenn deutsche Soldaten beteiligt sind, ist das für mich ausgeschlossen." Vergangene Woche hatte der SPD-Politiker gewarnt, dass mit dem Marschflugkörper auch Moskau angegriffen werden könnte.

Einen Taurus-Einsatz schloss allerdings Außenministerin Annalena nicht explizit aus: "Wir müssen dafür alle Mittel, die wir haben, im Sinne der Selbstverteidigung der Ukraine auf Grundlage des Völkerrechts genauestens prüfen." Zur Frage nach Taurus sagte die Grünen-Politikerin ausweichend: "Aus meiner Sicht ist die Faktenlage sehr, sehr klar." Sie gilt als Befürworterin einer Taurus-Lieferung.

AUFARBEITUNG IN DEUTSCHLAND

"Es ist ein Weckruf, dass wir von Putin ins Visier genommen werden", sagte Finanzminister Christian Lindner (FDP) dem "Handelsblatt". Es seien zwischen den Offizieren "keine kritischen Informationen ausgetauscht worden". Die Union forderte eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. "Das ist eine so brisante Angelegenheit, dass es richtig ist, dass sich der Verteidigungsausschuss mit diesen Fragen beschäftigt", sagte Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, den Sendern RTL und ntv. In der kommenden Woche werde es zudem eine Regierungsbefragung mit Scholz im Bundestag geben. Geklärt werden müsse: "Was ist hier an Informationen preisgegeben worden? Wie passt das zur Argumentation des Bundeskanzlers? Wann und auf welcher Grundlage war der Bundesverteidigungsminister eingebunden?"

Grünen-Co-Chefin Ricarda Lang interpretierte den Mitschnitt wie die Union als Beleg, dass man Taurus liefern könne, ohne selbst Kriegspartei zu werden. SPD-Parteivize Achim Post sagte dagegen zu Reuters, es brauche eine starke wirtschaftliche, militärische und humanitäre Unterstützung der Ukraine, "aber keine atomare Aufrüstung, keine Bodentruppen in der Ukraine und keine Lieferung von weit nach Russland reichenden Raketen".

SPANNUNG MIT MOSKAU - ABSTIMMUNG MIT VERBÜNDETEN

Vertreter der Bundesregierung wollten nicht sagen, ob durch die Veröffentlichung ein Schaden im Verhältnis zu den Verbündeten eingetreten sei. In dem Mitschnitt ist auch zu hören, dass die Bundeswehr-Offiziere von britischen Soldaten reden, die in der Ukraine an der Zieleinstellung der britischen Marschflugkörper Storm Shadow und der bauähnlichen französischen Scalp-Rakete mithelfen sowie von Zivilisten mit "amerikanischen Akzent" in der Ukraine.

Ein Sprecher des britischen Premierministers Rishi Sunak erklärte, Deutschland müsse die undichte Stelle suchen. Großbritannien werde weiterhin mit Deutschland zusammenarbeiten, um die Ukraine zu unterstützen. Großbritannien sei das erste Land sei, das der Ukraine Langstrecken-Präzisionsraketen zur Verfügung stelle. "Und wir würden unsere Verbündeten ermutigen, dasselbe zu tun", fügte er hinzu.

(Bericht von Andreas Rinke, Alexander Ratz, Reuters-Büros; redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)