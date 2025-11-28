Taurus Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Taurus Gold hat sich am 26.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 beendeten Quartals geäußert.

Taurus Gold hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,240 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at