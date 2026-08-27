Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
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27.08.2026 15:01:38
Tausend neue Arbeitsplätze: Rheinmetall will Kassel zum "größten Panzerwerk Europas" machen
Deutschlands größter Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Jahren massiv in Hessen investieren. Die Pläne reichen von der Panzerproduktion bis zum Aufbau eines Drohnenzentrums. Konzernchef Papperger rechnet mit einem milliardenschweren Auftrag der Bundeswehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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