Tausende beunruhigte Armenier strömen zu Flughafen in Bergkarabach

Eriwan (Reuters) - Die selbst erklärte Unterwerfung der Separatisten in Bergkarabach unter die Zentralregierung von Aserbaidschan hat die armenische Bevölkerung der Region in Unruhe versetzt.

Nach der Bekanntgabe eines Waffenstillstands durch die Konfliktparteien begaben sich am Mittwoch Tausende Menschen zum Flughafen der Regionalhauptstadt Stepanakert, an dem russische Friedenstruppen stationiert sind. Die Separatistenführung rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und von Ausreiseversuchen über den Flughafen abzusehen.

Nach dem Abkommen sollen am Donnerstag Gespräche über die Zukunft der rund 120.000 ethnischen Armenier in Bergkarabach beginnen. Unklar blieb zunächst, ob sie sich mit der Zentralregierung in Baku arrangieren oder ob große Bevölkerungsteile nach Armenien auswandern. Armenien hatte Aserbaidschan den Versuch "ethnischer Säuberungen" vorgeworfen, was die Regierung in Baku zurückgewiesen hat. Sowohl die mehrheitlich christlichen Armenier als auch die überwiegend muslimischen Aserbaidschaner berufen sich auf historische Ansprüche in Bergkarabach.

(Bericht von Guy Faulconbridge, geschrieben von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)