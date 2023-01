Tausende Brasilianer demonstrieren nach Krawallen für Demokratie

SAO PAULO (dpa-AFX) - Nach dem Sturm radikaler Anhänger von Brasiliens Ex-Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasília sind Tausende Brasilianer für die Verteidigung der Demokratie auf die Straße gegangen. Die Demonstranten in den Millionenmetropolen Sao Paulo und Rio de Janeiro sowie in anderen Städten des südamerikanischen Landes forderten harte Konsequenzen für die Täter, wie das brasilianische Nachrichtenportal "G1" am Montagabend (Ortszeit) berichtete. Demnach trugen die Demonstranten Plakate mit Aufschriften wie "Keine Amnestie und kein Verzeihen. Wir wollen Bolsonaro im Gefängnis".

Am Sonntag hatten radikale Bolsonaro-Anhänger das Regierungsviertel in der brasilianischen Hauptstadt Brasília gestürmt. Sie brachten kurzzeitig die Schaltzentralen der wichtigsten Staatsgewalten des Landes unter ihre Kontrolle. Sie drangen in den Kongress, das Oberste Gericht und den Regierungssitz ein, randalierten und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Erst nach Stunden brachten die Sicherheitskräfte die Lage wieder unter Kontrolle.

Insgesamt wurden 1500 Bolsonaro-Unterstützer vorläufig festgenommen, der Großteil bei der Räumung eines Protestcamps vor dem Hauptquartier der Streitkräfte. Derzeit ermittelt die Polizei, wer sich bei dem Angriff auf das Regierungsviertel strafbar gemacht hat. Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva warf seinem Vorgänger Bolsonaro vor, seine Anhänger aufgestachelt zu haben. Der ehemalige Präsident wies die Anschuldigungen zurück./mfa/DP/jha