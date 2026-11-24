EMDEN (dpa-AFX) - Vor dem Beginn der Tarifgespräche bei Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) haben Tausende Beschäftigte und Gewerkschafter in Emden gegen Sparpläne und mögliche Werksschließungen bei dem Autobauer protestiert. Nach Angaben der IG Metall zogen rund 4.500 Menschen am Vormittag bei einer Demonstration durch die ostfriesische Seehafenstadt zur Nordseehalle, wo am Mittag die Tarifverhandlungen zwischen IG Metall und Arbeitgeberseite beginnen sollten.

Die Polizei zählte zwischenzeitlich rund 2.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Weil Böller und Pyrotechnik während der Versammlung gezündet wurden, stellten Beamte auch Personalien bei Teilnehmern fest, wie ein Polizeisprecher sagte.

Mit Plakaten, Fahnen und Bannern liefen die Demonstranten zum Versammlungsort. Mit Trillerpfeifen, Trommeln und Rasseln machten sie ihrem Frust über die Sparpläne des Autokonzerns Luft. Auf einem Banner stand etwa: "Wir lassen unsere Tarifverträge nicht durch den Fleischwolf drehen!" Auch mehrere schwarze Särge mit VW (Volkswagen (VW) vz)-Logos wurden aufgebaut.

Sorge vor Werksschließung

Bei den Emder VW-Beschäftigten sind die Sorgen um die Existenz ihres Werkes groß. Emden zählt zu den vier Standorten, für die laut dem Autobauer keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden kann. Alternative Verwendungsmöglichkeiten würden geprüft, hieß es. In Ostfriesland gilt VW gilt als der wichtigste industrielle Arbeitgeber.

Zu der Kundgebung waren auch VW-Beschäftigte von den Standorten Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Zwickau, Kassel, und Osnabrück nach Ostfriesland gekommen. Außerdem nahmen auch Belegschaften anderer Unternehmen aus Ostfriesland, Einzelhändler, Handwerker, Auszubildende und Schüler an der Demonstration teil.

Europas größter Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will in der Tarifrunde Maßnahmen durchsetzen, um diese zu senken. Dazu gehören neben Nullrunden und dem Wegfall von Zulagen auch das Aufweichen der 35-Stunden-Woche. Außerdem wird über den Abbau von weiteren 12.000 Jobs in Deutschland verhandelt. Die IG Metall will das verhindern und fordert fünf Prozent mehr Geld für die rund 120.000 Beschäftigten. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember. Ab Anfang Januar sind Warnstreiks möglich./jwe/DP/zb