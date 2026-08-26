PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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26.08.2026 06:44:31
"Tausende Flüge" pro Jahr: SpaceX plant riesigen Weltraumbahnhof für 100 Milliarden Dollar
Elon Musks SpaceX will einen neuen Raketenstartplatz im US-Bundesstaat Louisiana bauen. Ab 2029 sollen erste Starship-Raketen von dort starten. Laut dem Unternehmen wird das Projekt die kommerzielle Raumfahrt vorantreiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der heimische Aktienmarkt bewegt sich leicht nach oben. Der deutsche Aktienmarkt kann sich von Anfangsverlusten erholen. Die asiatischen Börsen zeigten sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.