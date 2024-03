Tausende Jobs fallen weg: Unilever will "Langnese" und "Magnum" an die Börse bringen

Der Konsumgüter-Konzern Unilever strafft sich. Am Ende wollen sich die Briten auf gut 30 Kernmarken konzentrieren - derzeit sind es 400 im Portfolio. Zum Sparprogramm gehört auch, die Eissparte an die Börse zu bringen. Zudem werden in allen Unternehmensteilen Stellen gestrichen. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel