BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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23.11.2026 09:06:38
Tausende legen bei BMW und Thyssenkrupp in Leipzig die Arbeit nieder
LEIPZIG (dpa-AFX) - Im Metall-Tarifkonflikt haben sich nach Gewerkschaftsangaben mehrere tausend Beschäftigte an Warnstreiks in Leipzig beteiligt. Im BMW-Werk (BMW) und bei thyssenkrupp Automotive sei die Produktion in der Frühschicht für mehrere Stunden gestoppt worden, teilte die IG Metall mit. Auch für die Spätschicht seien Arbeitsniederlegungen geplant.
Die hohe Beteiligung sei ein deutliches Signal an die Arbeitgeber, dass die Beschäftigten bereit seien, für ihre Forderungen und ihre Arbeitsplätze einzustehen, hieß es von der Gewerkschaft.
Am Mittwoch soll in Mannheim im möglichen Pilotbezirk Baden-Württemberg erneut verhandelt werden. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Arbeitgeber haben bisher über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten./dhu/DP/zb
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