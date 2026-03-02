Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
02.03.2026 15:21:57
Tausende sitzen in Nahost fest: Lufthansa-A380 verlässt Abu Dhabi ohne Passagiere
Die Lufthansa hat das größte Passagierflugzeug der Welt in der Golfregion - und muss es leer von Abu Dhabi nach München fliegen lassen. Währenddessen sitzen Zehntausende Reisende wegen des Iran-Kriegs fest. Grund sind Sicherheitsanforderungen der Luftfahrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
15:58
|MDAX aktuell: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
14:26
|Pilotengewerkschaft verzichtet diese Woche auf Streiks (dpa-AFX)
|
12:39
|Lufthansa meidet Luftraum im Nahen Osten weitgehend (dpa-AFX)
|
12:27
|Handel in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
|
01.03.26
|Neue Fernwärmeleitung zum Flughafen Hamburg - Bauarbeiten beginnen (dpa-AFX)
|
28.02.26
|ROUNDUP: Israels Luftraum für zivile Flüge geschlossen (dpa-AFX)
|
27.02.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Lufthansa AG
|20.02.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
