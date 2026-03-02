Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

02.03.2026 15:21:57

Tausende sitzen in Nahost fest: Lufthansa-A380 verlässt Abu Dhabi ohne Passagiere

Die Lufthansa hat das größte Passagierflugzeug der Welt in der Golfregion - und muss es leer von Abu Dhabi nach München fliegen lassen. Währenddessen sitzen Zehntausende Reisende wegen des Iran-Kriegs fest. Grund sind Sicherheitsanforderungen der Luftfahrt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
20.02.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
11.02.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG