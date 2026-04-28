Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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28.04.2026 19:27:00
Tauziehen um Behörden-Cloud: Google verzögert deutsche Souveränitätspläne
Ein Konsortium um Google wehrt sich per Eilverfahren gegen den Ausschluss bei der Vergabe der deutschen Verwaltungscloud an SAP und die Deutsche Telekom.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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