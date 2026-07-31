TAV Havalimalari legte Quartalsergebnis vor

TAV Havalimalari hat am 28.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 587,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 503,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at