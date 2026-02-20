TAV Havalimalari öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TAV Havalimalari hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

TAV Havalimalari vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 456,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 503,3 Millionen USD ausgewiesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,790 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 2,20 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat TAV Havalimalari 2,05 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,28 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

