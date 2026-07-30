TAV Havalimalari: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAV Havalimalari hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 9,69 TRY. Im Vorjahresviertel waren -0,530 TRY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat TAV Havalimalari mit einem Umsatz von insgesamt 26,75 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,54 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 36,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at