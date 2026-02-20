TAV Havalimalari veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

TAV Havalimalari hat am 17.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

TAV Havalimalari vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,33 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,28 Milliarden TRY umgesetzt, gegenüber 15,77 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 7,78 TRY beziffert. Im Vorjahr waren 18,06 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 38,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 81,21 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 58,52 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at