Tavernier Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Tavernier Resources veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,54 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at