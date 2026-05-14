Tavia Acquisition legte Quartalsergebnis vor

Tavia Acquisition hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at