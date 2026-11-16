Tavia Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Tavia Acquisition hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tavia Acquisition ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at