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16.11.2026 06:31:29
Tavia Acquisition mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Tavia Acquisition hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tavia Acquisition ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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