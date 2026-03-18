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18.03.2026 06:31:28
Tavia Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Tavia Acquisition äußerte sich am 16.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,020 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen EPS wurden 0,230 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tavia Acquisition 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Redaktion finanzen.at
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