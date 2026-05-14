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14.05.2026 06:31:29
Tavia Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Tavia Acquisition ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tavia Acquisition die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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