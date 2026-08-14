Tavia Acquisition vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Tavia Acquisition hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Tavia Acquisition vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at