Tavia Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Tavia Acquisition hat am 16.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,230 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at