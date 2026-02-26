Taewoong: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Taewoong präsentierte in der am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -18,76 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Taewoong ein EPS von 411,00 KRW in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,06 Prozent auf 90,55 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 107,87 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 270,63 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 1234,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 349,65 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 9,49 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 386,32 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at