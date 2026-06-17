Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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17.06.2026 07:19:17
Taxi fares set to increase amid rising costs
The council agrees to increase the maximum charges for Hackney carriage journeys, amid fears demand may fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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