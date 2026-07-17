Tay Two: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Tay Two hat am 15.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 7,49 JPY, nach 1,44 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,72 Milliarden JPY – ein Plus von 36,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tay Two 8,56 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at