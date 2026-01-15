|
15.01.2026 06:31:29
Tay Two informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Tay Two hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Tay Two hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
