Tay Two informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Tay Two hat am 14.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,32 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,660 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Tay Two hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,67 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 26,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at