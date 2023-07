Tay Two präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Tay Two präsentierte am 17.07.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel.

Tay Two hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,20 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,52 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 8,36 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at