Tay Two: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tay Two lud am 15.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,04 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tay Two 3,87 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,50 Prozent auf 10,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Tay Two 10,77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at