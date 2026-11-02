TAYA gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TAYA hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 6,23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -5,650 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,56 Prozent auf 1,25 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at