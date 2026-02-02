|
TAYA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
TAYA ließ sich am 30.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat TAYA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 5,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,93 JPY je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig standen 1,31 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TAYA 1,46 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
