TAYA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TAYA hat am 31.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das TAYA ein Ergebnis je Aktie von -10,280 JPY vermeldet.

Das vergangene Quartal hat TAYA mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,36 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at