Tayca: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Tayca gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 55,35 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 13,06 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,38 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,74 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at