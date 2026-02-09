09.02.2026 06:31:29

Tayca gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Tayca hat am 06.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 8,62 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,07 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13,28 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,82 Milliarden JPY ausgewiesen.

