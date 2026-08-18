Taylor Devices Aktie
WKN: 924471 / ISIN: US8771631053
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18.08.2026 14:17:02
Taylor Devices Inc Q4 Income Retreats
(RTTNews) - Taylor Devices Inc (TAYD) released a profit for fourth quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.87 million, or $0.58 per share. This compares with $3.69 million, or $1.17 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 42.5% to $8.95 million from $15.56 million last year.
Taylor Devices Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.87 Mln. vs. $3.69 Mln. last year. -EPS: $0.58 vs. $1.17 last year. -Revenue: $8.95 Mln vs. $15.56 Mln last year.
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