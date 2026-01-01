Taylor Devices präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Taylor Devices präsentierte am 31.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Taylor Devices im vergangenen Quartal 11,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taylor Devices 8,6 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at