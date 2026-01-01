|
01.01.2026 06:31:28
Taylor Devices präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Taylor Devices präsentierte am 31.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD gegenüber 0,340 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite hat Taylor Devices im vergangenen Quartal 11,6 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taylor Devices 8,6 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!