|
20.08.2026 06:31:29
Taylor Devices: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Taylor Devices hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig standen 9,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 42,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taylor Devices 15,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,02 Prozent auf 41,65 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 46,29 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.