Taylor Devices: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Taylor Devices hat am 18.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 9,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 42,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taylor Devices 15,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,02 Prozent auf 41,65 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 46,29 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at