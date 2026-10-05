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05.10.2026 06:31:29
Taylor Devices veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Taylor Devices präsentierte am 02.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,700 USD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig standen 7,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 26,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taylor Devices 9,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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