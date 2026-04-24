Taylor Morrison Home A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Taylor Morrison Home A hat am 22.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,01 USD gegenüber 2,07 USD im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 1,39 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 26,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at