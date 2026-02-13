Taylor Morrison Home A legte Quartalsergebnis vor

Taylor Morrison Home A hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Taylor Morrison Home A 2,30 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,10 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,74 USD sowie einen Umsatz von 1,95 Milliarden USD belaufen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 7,77 USD, nach 8,27 USD im Vorjahresvergleich.

Mit einem Umsatz von 8,12 Milliarden USD, gegenüber 8,17 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 0,57 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 7,80 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 7,91 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at