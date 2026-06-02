Taylormade Renewables stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Taylormade Renewables hat am 30.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,72 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Taylormade Renewables 5,60 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Taylormade Renewables im vergangenen Quartal 213,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Taylormade Renewables 198,1 Millionen INR umsetzen können.

Taylormade Renewables hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,00 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 484,18 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 31,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 711,45 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at